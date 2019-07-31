Özel bir turnuvada Alman devi Bayern Münih'e 6-1 yenilen sarı-lacivertli ekipte deneyimli teknik adam Ersun Yanal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"SKORDAN FARKLI ŞEYLERE BAKIYORUM"

Farklı yenilmeleri hakkında konuşan Ersun Yanal, Galatasaray'a gönderme yaparak şöyle konuştu: "Fenerbahçe bu tür turnuvalara katılmalı. Fenerbahçe'nin prestiji ortada. Bunlar hazırlık maçları. Ben skordan farklı şeylere bakıyorum. Bu tür skorlar olabiliyor. Birkaç gün önce başka takımlar da böyle skorlar aldılar.

Şu anda görünmeyen ayrı sıkletlerin karşılaşması gibi olsa da Fenerbahçe'nin kendi sıkleti var. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün sıkleti var. Biz her zaman bunun arkasındayız. Bunu düzeltecek tecrübeye sahibiz. Kısa süre içinde eksikleri giderip gerçek Fenerbahçe'nin şablonunu göreceğiz. Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarında kötü oynamadığımızı düşünüyorum. Bu maçta gol sonrasında dağıldık."

Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor - VİDEO



Galatasaray, geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında Alman ekibi Augsburg'a 4-1 yenildi.