Ersun Yanal Dirar'ın satılmasını istemiyor

Fenerbahçe'de son dönemin en formda ismi şüphesiz Nabil Dirar.
Ersun Yanal'ın raporu sonrası A takıma dönen Faslı futbolcu, özellikle Beşiktaş derbisinde ortaya koyduğu futbolla alkış topladı.
Dirar, bu performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.
CLUB BRUGGE PEŞİNDE
Belçika'nın en büyük kulüplerinden biri olan Club Brugge'ün Dirar'ı transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı, gelen teklif üzerine Yanal'ın görüşünü alan yönetimin Belçika ekibine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Önümüzdeki sezon Dirar'ı sağ bekte oynatmayı planlayan tecrübeli teknik adamın bu transfere onay vermediği belirtildi.