Ersun Yanal Dirar'ın satılmasını istemiyor

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

1 Beşiktaş Lucescu'yla görüşüyor Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından hoca arayışı içine giren Beşiktaş'ın Lucescu'yla görüştüğü iddia edildi.

2 Galatasaray Erzurum'a vazelinle gidiyor Pazar günü -12 derecede Erzurumspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, soğuk hava için önlemini aldı. Cimbom, deplasmana vazelin, merhem ve içliklerle gidecek.

3 Fatih Terim'in hedefi başkanlık G.Saray'la 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fatih Terim'in 2024'te başkan olmayı planladığı öğrenildi. Terim, G.Saray'da hem futbolcu hem hoca hem de başkan olarak görev yaparak tarihe geçmek istiyor.

4 Ersun Yanal: Siz bizi seneye görün Ersun Yanal, 3-0'dan çevirdikleri Beşiktaş derbisi sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Gelecek sezon ise son 50 yılın en iyi Fenerbahçe’sini izleteceğiz" dedi.

5 Şenol Güneş'in milli takımdaki yardımcıları A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, yardımcılarını da belirledi. Güneş'in Bayram Bektaş, Tolunay Kafkas ve Şeref Çiçek ile çalışacağı öğrenildi.

6 TFF'nin başına Aziz Yıldırım geçecek iddiası TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, Yıldırım Demirören'in görevini bırakması sonrası, "TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor." dedi.

7 Fatih Terim'den futbolculara tepki Türkiye Kupası'nda zorlanarak tur atlayan Galatasaray'da Fatih Terim, oyuncuları "İçinizde hala taşıdığı formanın ağırlığını hissetmeyenler var." sözleriyle uyardı.

8 Şenol Güneş ile yola devam Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.

9 Nabil Dirar: Taraftarımız beni şaşırtıyor Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Nabil Dirar, Kulüp kanalına yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız beni şaşırtıyor. Kötü bir sezon geçiriyoruz ama onlar hep arkamızdalar." dedi.