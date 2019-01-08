Fenerbahçe'de drone'lu antrenman

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada kapatan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelişiyle yeni bir dönem açıldı.

DRONE'LU ANTRENMANLAR

Ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olmayı hedeflediklerini belirten Yanal, futbolcularına çok sıkı antrenmanlar yaptırıyor. Kariyeri boyunca teknolojiden hep faydalanan Yanal, her oyuncu için ayrı ayrı antrenman programları hazırlatıp, takip ediyor.

Sarı-lacivertli futbolcuları fizik olarak yukarı çekmek için yoğun çalışmalar yapan Yanal, idmanlarda oyuncularını adım adım izliyor. Yanal'ın kullandığı sistemlerden biri de drone'lar.

Drone'larla oyuncularını takip eden Yanal, yardımcılarıyla birlikte futbolcularının gelişimlerini analiz ediyor.