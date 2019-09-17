Ersun Yanal: Duruşumuz değişmemeli

Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Defansta skandal hatalar yapan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından dik durmaları gerektiğini belirten teknik direktör Ersun Yanal, "Ne bahanemiz ne de çekincemiz var" dedi.

"ASLA VAZGEÇMEMELİYİZ"

Tecrübeli teknik adam, "Önemli olan bir duruş ve bu duruşu sergilemeniz. Hatalar olacak ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz. Oyunu bırakmamalıyız. Hataların karşısındaki duruşumuz asla değişmemeli. Ne bahanemiz ne de çekincemiz var. Bu asla böyle devam etmez. Bu mümkün değildir. Bütün oyuncularımız bunu biliyor ve anlıyor olacaklardır." dedi.

(Yanal, savunmada yapılan hataların ardından büyük üzüntü yaşadı)