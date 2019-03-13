Ersun Yanal, Elif Elmas'a moral verdi

Tarihteki en kötü sezonunu geçiren ve küme düşme hattından sadece 1 puan yukarda olan Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı yaklaşırken Ersun Yanal da futbolcularıyla ilgilenmeye devam ediyor.

Başakşehir maçında ortaya kötü bir performans koyan ve oyundan çıkarılan Elif Elmas'la bir görüşme gerçekleştiren Yanal, 19 yaşındaki futbolcuya moral verdi.

HATALARINDAN DERS ÇIKAR

Genç futbolcu son olarak Başakşehir mücadelesinde sahada adeta kaybolmuş ve ikinci yarıda oyundan alınmıştı.

Habertürk'ün haberine göre genç futbolcuyla özel olarak görüşen ve Elif'e güvendiğini dile getiren Yanal, "Senden moralini bozmamanı istiyorum. Daha önümüzde çok uzun yıllar var. Yaşın 19. Daha çok hata yapacaksın ama çok iyi bir potansiyelin var. Çalışmalarını aksatmadan ilerlemeye devam et. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Sakın kendini suçlama. Hatalarını görüp düzeltmeye çalış. Yeri geldi üstüne çok yük bindi ama sen bunlardan kaçmadın, sorumluluk aldın. Bu kulübe daha çok hizmet edeceksin. Ben sana güveniyorum" ifadelerini kullandı.