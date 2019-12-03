Ersun Yanal: Elimde forvet yoktu

Süper Lig'de önce BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0, ardından Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Ersun Yanal'a çevrildi.

"FORVET SIKINTISI YAŞADIK"

4 puanlık kayıptan dolayı yoğun eleştirler alan Yanal, Muriç ve Mevlüt'ün yokluğunun takımı etkilediğini ifade etti.

57 yaşındaki hoca, "Malatya deplasmanında golcülerin sakatlığı bizi etkiledi. Ben ne yapsaydım, yedek kaleciyi mi forvette oynatsaydım. Mecburen Alper Potuk'u oynattım. Beni de anlayın." dedi.

İzmir'de de aynı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Yanal, "Maçın başında Hasan Ali sakatlandı. Dirar sola Ozan sağ beke geçti ve takımın planı tamamen değişti. Elimde fazla alternatif olmadığı için bu kayıplar yaşandı" ifadelerini kullandı.