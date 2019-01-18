Ersun Yanal: Elimizdekilerin değerini yükseltmeliyiz

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa konuştu.

Yanal, transferle ilgili gelen soruya, "Transfer görüşmeleri ben geldiğimden beri yoğun devam ediyor. Sonuç alındıktan sonraki gün bile değişebiliyor." şeklinde cevap verdi.

GOL ATAMAYINCA GÜVEN EKSİLİYOR

"Bu tür maçlarda, ilk yarının son 10 dakikasında arka arkaya gelen pozisyonlar, 7-8 dakikada 4 net pozisyon ve maçın son dakikasında bir net pozisyon. 2. yarıda da 10 kişi kalmamız. Her geçen dakikada oyun güveni aşağıda, kırılmaya neden oluyor."





TRANSFER YAPMAK İNANILMAZ ZOR

"Ara dönemde transfer yapmak inanılmaz zor. Her takım kendi oyuncusunu tutmak ve yüksek bedellerle satmak gayreti içinde oluyor. Transfer görüşmeleri ben geldiğimden beri yoğun devam ediyor. Sonuç alındıktan sonraki gün bile değişebiliyor."

SLİMANİ'YE İHTİYACIMIZ VAR

"Şu anda elimizde bulunan oyuncuların tamamı, bu skorla eve gidecek bir takım değil. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak bir takım var burada. Biz turu geçeceği ve lig, Avrupa kupalarında daha iyi oynayacağız. Fenerbahçe'nin buradan çıkacağı kesin. Bugün 10 tane transfer yapamazsınız. Elimizdeki oyuncuların değerini ve yüksek verimliliğini arttırmak zorundayız."

Maç içinde Slimani'ye olan tepkiyle ilgili olarak Yanal, "Bu oyunculara ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan oyuncuların sahada daha dirayetli olması yönünde hareket edersek, daha hızlı yol almış oluruz. Bizim de hızlı yol almaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.