Ensonhaber.com'a dön

Ersun Yanal: En kötü sezonumuzda bile pes etmedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Herkesin Fenerbahçe'nin düşmesini beklediği sezonu 6. bitirdiğimiz unutulmasın" dedi. Yanal yeni sezonda mutlu sona ulaşacaklarını da iddia etti.

Ersun Yanal: En kötü sezonumuzda bile pes etmedik
Yorum Yap

Uzun süre küme düşme hattında olmasına rağmen son haftalarda yakaladığı çıkışla ligi 6. sırada bitirmeyi başaran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal camiaya umut dağıttı.

"KÜME DÜŞER DEDİLER"

Öncelikle zihinsel olarak iyi duruma gelmeleri gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Yeni sezon yeni umutlar demek. Takımı kısa sürede bu havadan çıkaracağız. Herkesin Fenerbahçe küme düşer dediği sezonu 6. sırada bitirdik. Bu takım en kötü gününde bile yarışı bırakmaz. Taraftar, yönetim ve takım olarak kenetlenip, tarihin en güzel sezonlarından birine imza atacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM