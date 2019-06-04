Ersun Yanal: En kötü sezonumuzda bile pes etmedik

Uzun süre küme düşme hattında olmasına rağmen son haftalarda yakaladığı çıkışla ligi 6. sırada bitirmeyi başaran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal camiaya umut dağıttı.

"KÜME DÜŞER DEDİLER"

Öncelikle zihinsel olarak iyi duruma gelmeleri gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Yeni sezon yeni umutlar demek. Takımı kısa sürede bu havadan çıkaracağız. Herkesin Fenerbahçe küme düşer dediği sezonu 6. sırada bitirdik. Bu takım en kötü gününde bile yarışı bırakmaz. Taraftar, yönetim ve takım olarak kenetlenip, tarihin en güzel sezonlarından birine imza atacağız" ifadelerini kullandı.