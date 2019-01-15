Ersun Yanal: F.Bahçe kimseden çekinmez

Başkan Ali Koç tarafından sportif direktörlük görevine getirilen Comolli, sezon başından bu yana kendi koyduğu kuralları uygulatıyordu.

Fransız futbol adamının isteği üzerine, sakatlanan futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi vermeyen sarı-lacivertli kulüp, maç kadrosunda kimlerin olduğunu son ana kadar açıklamıyordu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından bu kural değişti. Böyle bir uygulamanın kulübün büyüklüğüne yakışmadığını söyleyen Yanal, artık sakatlanan futbolcuların son durumunun medyaya servis edilmesini istedi.

11'İ BİLE AÇIKLARIM

Gerekirse maçtan önce ilk 11'i bile açıklayabileceğini söyleyen 57 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe kimseden çekinmez" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün, bundan sonra futbolcularla ilgili tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.