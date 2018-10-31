Ersun Yanal: F.Bahçe'den teklif almadım

Fenerbahçe'de Cocu'nun gönderilmesinin ardından bir teknik adam belirsizliği yaşanıyor. Fransız sportif direktör Comolli adaylarla tek tek görüşmelerini sürdürüyor.

Taraftar ise Ersun Yanal'ı istiyor. Başkan Ali Koç net bir şekilde olumsuz fikir ortaya koysa da taraftar takımın başına Ersun Yanal'ın getirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Hatta sosyal medyada her gün Yanal lehine kampanyalar düzenleyerek seslerini yönetime duyurmaya çalışıyorlar.

"TEKLİF YOK, YORUMA DA GEREK YOK"

Yönetimin içinden bazı isimlerin Yanal'la gizliden görüştüğü haberleri ortaya çıktı ancak tecrübeli hoca, Fenerbahçe'den kimsenin kendisi ile iletişime geçmediğini söyledi. Yanal, "Şu ana kadar bana gelmiş herhangi bir teklif yok. Dolayısıyla yorum yapmaya da gerek yok" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Koç daha önce, "Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum" demişti.