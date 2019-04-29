Ersun Yanal, F.Bahçe'nin futbolundan memnun

Sahasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, Valbuena'nın son saniyelerde attığı golle 1 puanı kurtardı.

Taraftar maç sonu takımı protesto ederken, Ersun Yanal aksine oynanan oyundan ve sahadaki mücadeleden memnun olduğunu ifade etti.

"GURUR DUYDUM HEPİNİZLE"

Mücadelenin ardından takıma kısa bir konuşma yapan Yanal, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra ortaya konulan oyundan dolayı oyuncularını tebrik etti.

"Helal olsun size" diyerek futbolcularını kutlayan 56 yaşındaki hoca şunları söyledi: "Takım 10 kişi kaldıktan sonra herkes iki kişilik oynadı. Çok iyi mücadele ettiniz, çok iyi koştunuz. Bu şekilde mücadele edersek kimse bizi burada yenemez. Hepinizle gurur duyuyorum"

BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

Ligde 14. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 6 derbiden galibiyet çıkaramadı.

Sarı-lacivertliler Beşiktaş ve Galatasaray'la oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılırken, Trabzonspor'a deplasmanda yenildi. Bordo-mavili ekiple Kadıköy'de oynanan mücadele de berabere sonuçlandı.