Ersun Yanal: Fenerbahçe asla eğilmez

Erzurumspor maçının ilk yarısında oynanan oyun, maç 2-2 bitse de taraftarı umutlandırmıştı.

Fenerbahçe'nin başında 2. karşılaşmasına çıkan Ersun Yanal, bu performansın tesadüf olmadığını gösterdi.

Giresunspor'u 5-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, böylece Yanal yönetiminde çıktığı 2 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

FENERBAHÇE EĞİLMEZ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Yanal, "Salı ve Çarşamba günü bir toplantı düzenleyeceğiz. Açık bir dille nasıl bir plan içinde olduğumuzu anlatacağım. Tüm taraftarlarımızı ve camiamızı bilgilendireceğim. İkinci yarıda hedefimizi, ne beklediğimizi anlatacağım. Planlarımızı yoğun bir şekilde oluşturuyoruz. Bu dil, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir dil olmalı. Özlediğimiz Fenerbahçe'yi getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl, birkaç talihsiz olay yaşandı. Bir taraftarımız hayatını kaybetti, bir diğeri ağır yaralandı. Artık Fenerbahçe'nin arkasında kötü hiçbir şey kalmadı. İlerleyen zamanlara en iyi şekilde yöneleceğiz. Fenerbahçe çok büyük bir aile. Fenerbahçe'nin zorlukları olur ama Fenerbahçe asla eğilmez, Fenerbahçe asla çömelmez. Fenerbahçe başka bir boyuttur" dedi.