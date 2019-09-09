Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Koleji'nde yeni eğitim yılı için tören düzenlendi.

Törene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, idari menajer Volkan Ballı, teknik direktör Ersun Yanal, antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin de katıldı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe Koleji öğrencileriyle buluştu - İZLE

"SİZLER CUMHURİYET KADAR DEĞERLİSİNİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal törende yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım burada. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici. Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil. Eğitime, çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan topluluğun üyesiyim. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke ve cumhuriyet kadar önemlisiniz. Ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübüm, başkanım ve camiam gibi ben de yanınızda olacağım" dedi.

"EN GÜZEL ŞAMPİYONLUKLARIMIZ HENÜZ KAZANMADIKLARIMIZDIR"

Yanal, konuşmasının sonunda ise "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" ifadelerini kullandı.