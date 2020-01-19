Ersun Yanal: Fenerbahçe maça her zaman hakimdir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YÜKSELEN BİR TAKIMLA OYNADIK"

İkinci devrenin ilk maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Ersun Yanal,şunları söyledi:

"Bugün ikinci yarıda 3 puanla başladık. Yükselen bir takımla oynadık. Bugünkü maçın en önemli sonucu 3 puandı. Fenerbahçe her zaman maça hakim olan takımdır. Öyle dakikalar vardı ki oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kazandığımız 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Comolli’ye bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Bu konuda söyleyeceğim çok fazla bir şey yok."





"PRENSİBİMİZ OYUNU RAKİBE KABUL ETTİRMEKTİR"

"Fenerbahçe'nin oyunu rakibe kabul ettirecek bir prensibi var. Daha baskın bir Fenerbahçe izledik. Eksiklerimiz var bunları tamamlayacağız."