Sarı-lacivertli ekipte bugün ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adam resmi açıklamanın ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı geldi.
ŞAMPİYONLUK FOTOĞRAFINA BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gelen Ersun Yanal, Fransız Sportif Direktör Comolli ve kulüp çalışanlarıyla tanıştı. Yanal stadı gezerken Comolli de eşlik etti.
Sarı-laciveretli ekibin başında 2013-2014 sezonunda görev yapan ve oynattığı futbol, kazandırdığı şampiyonlukla taraftarın gönlünde taht kuran Yanal'ın stadyumu gezdiği esnada bir fotoğraf dikkatini çekti.
Ersun Yanal, Fenerbahçe'de göreve başladı VİDEO
2013-2014 sezonundaki şampiyonluk fotoğrafının önünde duran Yanal, tabloyu uzun süre inceledi. Yanal'ın o anda çekilen fotoğrafı sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini topladı.