Ersun Yanal, Fenerbahçe'den vazgeçmiyor

Bu sezon Fenerbahçe'nin kötü gidişatının ardından yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli camia hakkında açıklamalarda bulundu.

FourFourTwo'ya konuşan 58 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe camiasının kendisi için öneminden bahsetti.

''F.BAHÇE'NİN BANA NE ZAMAN İHTİYACI OLURSA, ORADA OLURUM''

Sarı-lacivertli takım ve taraftarların kendisi için her zaman özel olduğuna vurgu yapan Yanal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Fenerbahçe benim için, iyi bilindiği gibi çok özel bir camia. Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı. Onların bana ne zaman ve nerede ihtiyacı olursa, ben hep orada oldum. Bundan sonra da olacağım.''

F.BAHÇE'NİN BAŞINDA 94 MAÇA ÇIKTI

2013-2014 ve 2018-2020 yılları arasında olmak üzere Fenerbahçe'de 2 kez teknik direktörlük görevine getirilen Yanal; sarı-lacivertli takımın başında toplam 94 karşılaşmaya çıktı.

58 yaşındaki teknik adamın, Kanarya'daki maç başına puan ortalaması ise 1.83 oldu.