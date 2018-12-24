Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin ruhu burayı kabul etmez

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamladı.

Mücadelenin ardından teknik direktör Ersun Yanal, önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşayan Yanal, gelecek için umut dolu sözler sarf etti.

KENDİMİZE GÜVENEREK OYNAMALIYIZ

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"2. yarıda hücum zenginliğimiz olan bir oyundu. Fenerbahçe'nin kendine güvenerek oynaması gerekiyor. Kısa süre içinde oyunu yükseltip sonuca bağlamak oldukça zor. Skoru bulabilirdik, çok rahat da bulabilirdik. Son vuruşlardaki eksiklik, bugün maçı kazanmamıza engel oldu."





ÇOK FARKLI VİZYONLA SAHADA OLACAĞIZ

"Önümüzde önemli bir ara var, bu aranın bize çok çok iyi geleceği kesin. 2. yarıda çok farklı bir Fenerbahçe ile, çok farklı bir vizyon ile sahada olacağımızı berabere göreceğiz. Çok farklı bir Fenerbahçe göreceğiz. Hepimizin keyif aldığı bir Fenerbahçe izleyeceğiz."





FENERBAHÇE RUHEN DEĞİL, ŞEKLEN BURADADIR

"Fenerbahçe şeklen buradadır, Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada olmayı kabul etmez. Biz ruhen burada değiliz ve ruhen olmadığımız yerde, şeklen de olmayacağız. Biz hedeflediğimiz oyuncuları alabilecek, büyük bir takımız."