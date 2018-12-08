Ersun Yanal Fenerbahçe'yle görüştüğünü açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son dönemde ismi yüksek sesle anılmaya başlanan Ersun Yanal, Kuşadası'nda katıldığı panelde sarı-lacivertlilerle görüştüğünü resmen açıkladı.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması - VİDEO

SÖZ KONUSU F.BAHÇE İSE GERİ TEFERRUATTIR

Çok uzun zamandır basının karşısına ilk kez çıktığını vurgulayan Ersun Yanal, "Evet Fenerbahçe yöneticileriyle görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuyla diğer konular teferruattır. Bu nedenle aradaki teferruatlar halledilmeyecek meseleler değil. Herkesin kendisine göre takvimi var. Biz saygı göstermek zorundayız. Toplantıda Fenerbahçe'yi konuştuk. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde diğer her şey de teferruattır. Ancak süre veremem. Zaman ne gösterecek göreceğiz. Her yönetimin kendi iradesi var. Benim de kendi özgür iradem var. Bu özgür iradeleri överken de yererken de saygılı olmak zorundayız" dedi.

ALİ KOÇ'UN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR

Ersun Yanal ile ilk zirvesini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde gözler başkan Ali Koç'a çevrildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un yaklaşık bir saat bire bir görüşme yaptığı tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı sarı-lacivertli yönetimin nihai karar konusunda yurt dışında bulunan başkan Ali Koç'un İstanbul'a dönmesinin beklendiği öğrenildi.