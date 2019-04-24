Ersun Yanal: Formanın hakkını verin

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Ersun Yanal, eleştiri okları kendisine dönünce futbolcularına sert çıktı.

Görev aldığı 14 lig maçında 17 puan toplayabilen Yanal, Alanya yenilgisi sonrası Ali Koç'la görüştü. Başkan Koç'un uyarıları sonrası futbolcularla konuşan deneyimli hoca, artık hata istemediği takıma iletti.

DERBİYİ ÖRNEK GÖSTERDİ

"Ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olacağız" vaadinin çok uzağında kalan tecrübeli teknik adam, acı gerçeği futbolcularının yüzüne çarptı.

Dün bir toplantı düzenleyen Yanal, Alanya maçının görüntülerini izlettiği oyuncularına, "Acilen toparlanmamız şart. Tempoyu yükseltmek, sahada savaşmak ve bunları takım olarak yapmak zorundayız" uyarısında bulundu.

Kalan beş haftada kayıp istemediğini vurgulayan Yanal, "Galatasaray derbisindeki oyunu ve mücadeleyi görmek istiyorum. Giydiğiniz formanın hakkını verin. Yoksa bedeli çok ağır olacak" dedi.