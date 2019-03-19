Fenerbahçe'nin sezon başında Zürih'ten transfer ettiği İsviçreli golcü Michael Frey'le ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Erzurumspor'un 600 bin euroya teklif edilmesine rağmen almadığı iddia edilen 24 yaşındaki golcünün Fenerbahçe’ye 2,7 milyon euro bonservis bedeliyle imza atması büyük yankı uyandırmıştı.

Yıllık 1,2 milyon eurodan dört senelik mukavelesi olan Frey, 24 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergilerken, son haftalarda kayboldu. Ersun Yanal döneminde ilk 11'i unutan İsviçreli isim, Almanya'da ameliyat oldu.

"FREY PUBİS SIKINTISI YAŞIYOR"

Türkiye gazetesinin haberine göre, pubis sebebiyle bıçak altına yatan Frey'in sakatlığının yeni olmadığı, aksine bu problemine rağmen F.Bahçe'ye transfer edildiği belirtildi.

Ersun Yanal: Frey bize geldiğinde sakattı - İZLE

Ersun Yanal, "Frey buraya geldiğinden beri pubis ve fıtık sıkıntısı yaşıyordu" sözleriyle iddiaları doğrularken, gözler sportif direktör Damien Comolli'ye çevrildi. Comolli'nin Frey'i transfer ederken bu sakatlıktan haberdar olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Basın toplantısında Frey'le ilgili soruyu yanıtlayan Yanal şöyle konuştu: "Frey bize geldiğinde sakattı. Pubisle ilgili bir sıkıntısı vardı. Kasık bölgesinden ufak bir operasyon geçirdi, 2-3 hafta sonra bizimle beraber olacak."

Öte yandan pubisin müdahaleye rağmen nüksetme ihtimali olan bir rahatsızlık olması Frey'in kariyeri hakkındaki soru işaretlerini artırırken, Fenerbahçe'nin İsviçreliyi elden çıkarma ihtimali bulunuyor.