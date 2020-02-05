Ersun Yanal: Futbolun içine giremiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLDÜK"

Van'da yaşanan çığ felaketine değinen Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolun içine giremiyoruz. Böyle bir acı yaşamışken futbolu konuşmak istemiyoruz. Hepimiz çok üzüldük. Herkese başsağlığı diliyoruz. Kırklareli Valisi'ne teşekkür ederiz bizi çok iyi ağırladılar. Dediğim gibi futbolu konuşmak istemediğimiz bir gün oldu."

"HAYATTA FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa yaşanan çığ faciasına değinen Deniz Türüç de "Van'da çığ düştüğünü öğrendik. Çok üzgünüz. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Bu haberlerden sonra futbol konuşmasak daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

FERDİ: MAÇLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Futbol konuşmanın sırası olmadığını dile getiren Ferdi Kadıoğlu da "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Van'da olanlar çok üzücü ve inanılmaz." dedi.