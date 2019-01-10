Ersun Yanal: Gece gündüz çalışıyoruz

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Antalya kampında öncelikli olarak futbolcular ile birbirimizi tanıyoruz, İhtiyaçlarımızı belirliyoruz ve detaylar üzerinde çalışıyoruz. Biz oyuncularımıza istediklerimizi anlatıyoruz ve onların anlamasını sağlıyoruz. Her şey iletişimden geçiyor, sabah ve akşam yetmiyor, gece de çalışıyoruz ve iletişimi kurmaya çalışıyoruz.

Bizim şu anki konumumuz Fenerbahçe'nin gücünü gösterebilmek için yeterli değil, bunun farklı sebepleri var ve böyle durumlar belki de 1-2 kez yaşanır. Fenerbahçe bu durumdan çıkabilecek durumda. Bazen organizasyon başarıya ulaşmamış olabilir ama organizasyonun başarıya ulaşmaması oganizasyonun içerisinde yer alan kişilerle alakalı değildir." dedi.

"KİMSE KÖTÜ OLMASI İÇİN UĞRAŞMAZ"

Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar almasıyla ilgili değerlendirme yapan Ersun Yanal, "Geçmişi yorumlarken 'buralarda hatalar hatalar yapıldı' demek hataları anlamak için iyi bir analiz yöntemi ama bu süreçte hiçkimse bu organizasyonun kötü olması için uğraşmaz. Çok kısa süre içerisinde büyük değişimler yaşandı ve bu da şu anki durumu tetiklemiş olabilir. Fenerbahçe'de şu anda bir planlama var ve bu planlamanın başarıya ulaşması için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

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