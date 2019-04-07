Ersun Yanal: Geçişleri yapamıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ GOLDÜ

Pozisyon bulduklarına rağmen gol bulamadıklarını vurgulayan Ersun Yanal, "Futbol, gol. Sonuçta golü attığında işler kolaylaşıyor. Bizde de bugün en büyük sorun goldü. Takımın gol pozisyonuna girme konusunda sıkıntısı yok ama sonlandırma konusunda sıkıntılıyız. Birçok pozisyonu çevirebilecek durumdayken, maçı çevirebilme derdine düştük. Sonuçlandırabilmek için, bugün geldiğin noktayı değiştirebilmen için gol atman gerekiyor ama maalesef biz bu konuda becerikli değiliz." dedi.

F.BAHÇE GİBİ OYNAYACAĞIZ DİYORUZ AMA YAPAMIYORUZ

Yedikleri golde konsantrasyon eksikliği olduğunu belirten antrenör, "Ofansif konsantrasyonun sonrasındaki geçişlerde oldukça zayıfız. Geçişlerdeki konsantrasyon dağınıklığını gideremiyoruz. Fenerbahçe gibi oynayacağız diyoruz ama bunu yapamıyoruz. 11-12 tane gol pozisyonu var. Bu kadar üstün oynayıp atamazsan, defansif konsantrasyon da bozuluyor. Bu senenin özeti gibi bir maç oldu" dedi.

"KADIKÖY'DE G.SARAY MAÇLARI BAYRAM"

Galatasaray derbisi için görüşleri sorulan Yanal, "Farklı bir atmosfer, farklı bir gelenek, farklı bir ortam. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Galatasaray maçları bayram havasında geçer, festival gibidir. Kadıköy iyi hazırlanır bu maça. O maçın havası oyuncuların önünde daha farklıdır. Umarım iyi neticelendirdiğimiz bir maç olsun." dedi.