Ersun Yanal geldi orta saha yükselişe geçti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe derin bir nefes aldı. Sarı-lacivertliler gözünü 20'nci haftada yine evinde ağırlayacağı Göztepe maçına çevirdi. Yanal'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki arkadaşlık bağlarının güçlendiği, koşan ve mücadele eden bir takım görüntüsüne bürünen sarı-lacivertli ekipte sezonun en iyi oyununun oynanması camiaya umut oldu.

EKİCİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Antalya'da yapılan kampta sıkı bir çalışmadan geçen Mehmet Ekici, gayretlerinin meyvelerini almaya başladı. Kötü gidişe dur demek için çıktıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 gol kaydeden Ekici, kaçırdığı penaltı vuruşuyla hat-trick fırsatını tepse de mücadelenin 2'nci ve 31'inci dakikalarında bulduğu goller ile sarı-lacivertli taraftarların gönlünü fethetti.

MEHMET TOPAL UMUTLARI YEŞERTTİ

Sarı-lacivertli ekipte bütün eleştirilere kulak tıkayan Mehmet Topal, renklerine gönül verdiği takım için elinden gelini yapıyor. Kendisine verilen görevleri yerine getiren başarılı futbolcu, Fenerbahçe forması ile bu zamana kadar çıktığı 284 maçta 23 gol kaydederken 25 de asiste imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında durum 2-2 iken devreye giren tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 86'ncı dakikasında bulduğu golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Tecrübesi, takım arkadaşlarına verdiği desteğin yanı sıra skora da yaptığı katkıyla milli oyuncu takımda kritik bir rol üstlendi.

HEDEF GÖZTEPE

Sarı-lacivertliler kazanma parolası ile çıktıkları Malatyaspor maçının ardından gözünü Göztepe maçına dikti. Ligin 20'nci haftasında oynanacak Göztepe maçına da kazanmak için çıkacak olan Fenerbahçe, ligin geride kalan bölümünde puan kaybı yaşamak istemiyor. Göztepe maçını da kazarak galibiyet serisi yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarının da yüzünü güldürme hedefinde.

REYES GİTTİ SIRA SLIMANİ'NİN

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Meksikalı defans oyuncusu Diego Reyes'in sezon sonuna kadar İspanya La Liga ekibi CD Leganes'e kiraladı. Sarı-lacivertli ekipte Reyes'in ardından topun ağzında beklentileri karşılamayan Islam Slimani var. Cezayirli golcü futbolcu için Medipol Başakşehir'den Adebayor ile takas yapılması ya da yurt dışından tekliflerin değerlendirilmesi an meselesi.