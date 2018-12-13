Ersun Yanal geliyor

Fenerbahçe yönetimi, Phillip Cocu'nun tazminat sorununu çözdü.

Hollandalı teknik adamın sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak fesheden sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde Ersun Yanal'ı açıklaması bekleniyor.

4 YIL SONRA DÖNECEK

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, takımı Nisan ayında şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Daha sonra özel hayatıyla gündeme gelen Yanal, o dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından kulüpten gönderilmişti.

Bu süreçte birçok teknik adam gelmesine rağmen hiçbirisi Fenerbahçe'yi başarıya ulaştıramadı.

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun isteği karşısında tepkisiz kalamayan Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'la bir görüşme gerçekleştirdi ve 56 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardı.

Kanarya'nın kısa süre içerisinde tecrübeli teknik adamı KAP'a bildirmesi bekleniyor. Böylece Yanal 4 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçmiş olacak.