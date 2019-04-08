Ersun Yanal: G.Saray maçları bayram gibidir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi için iddialı açıklamalar yaptı.

G.SARAY MAÇLARI BAYRAM HAVASINDA OYNANIR

Kötü giden sezonda Galatasaray'ı yenerek taraftaralarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal galibiyetten emin.

Ersun Yanal: Gelenek devam edecek - İZLE

Kadıköy'de oynanan maçların bayram havasında olduğunu aktaran 57 yaşındaki hoca şöyle konuştu: "Farklı bir atmosfer, farklı bir ortam, farklı bir gelenek. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Galatasaray maçları bayram havasında geçer, festival gibidir. Kadıköy iyi hazırlanır bu maça. O maçın havası oyuncuların önünde daha farklıdır. Kadıköy'de gelenek devam edecek."