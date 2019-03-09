Ersun Yanal: Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler bu mücadelenin ardından 15. sıraya geriledi ve küme düşme hattına bir adım daha yaklaştı.

Her hafta kötü gidişatın son bulacağını dile getiren Ersun Yanal, Başakşehir'e karşı daha iyi oynadıklarını ve mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

"OYUNUMUZUN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlk 20 dakikada biz yine oyuna hakimdik. Ama 25 dakikalık bölümde hakimiyet rakipteydi. Girdiğimiz pozisyonlar var. Bunları değerlendiremezseniz, rakibiniz sizi cezalandırır.Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı. Formda futbolcuların olmaması bizi etkiledi. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık."





"BÜYÜK TAKIM ATMOSFERİNİ KALDIRMAK KOLAY DEĞİL"

"Atabileceğimiz goller varken sonucu alamadık. Çok fazla top kaybı yaptık. Bazı oyuncularımız bu atmosferleri kaldırmakta güçlük çekiyor. Burası Fenerbahçe, büyük takım atmosferini kaldırmak kolay değil."