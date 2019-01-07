Ersun Yanal hakemlerle sohbet etti

2018-2019 sezonu Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri, Antalya'da düzenlendi. Ligin ilk yarısının değerlendirildiği seminere futbol dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

ERSUN YANAL MHK SEMİNERİ'NDE

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve hakemlerin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da seminere katıldı.

Hakem Bülent Yıldırım'la bir süre sohbet eden Ersun Yanal daha sonra kadın hakamlerle de sohbet etti. Seminere katılan tek teknik adam olan Yanal daha sonra kadın hakemlerle fotoğraf da çektirdi.

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