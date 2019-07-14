Ersun Yanal hazırlık maçını drone'la izledi

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, dün Boluspor'la bir hazırlık maçı yaptı.

Genç futbolculara şans veren Ersun Yanal, Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 kazanılan mücadeleden son derece memnun ayrıldı.

HAZIRLIK MAÇINDA DA DRONE KULLANDI

Karşılaşmada dikkat çeken detay ise Yanal'ın hazırlık maçında kullandığı drone oldu. Daha önce idmanlarda drone kullanan deneyimli teknik adam, bu kez hazırlık maçında aynı yöntemle oyuncularını takip etti.

Futbolcularına giydirdiği GPS Oyuncu İzleme Sistemi ile oyuncularının her anını izleyen 57 yaşındaki, çıkan performans verilerine göre gerekli takviyeleri yapıyor.

Teknolojiye verdiği önemle bilinen Ersun Yanal, oyuncularının form durumunu takip edip, buna göre özel antrenmanlar hazırlıyor.