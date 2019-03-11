Ersun Yanal: Hedef 27 puan

Sebebi açıklanmadan kadro dışı bırakılan Tolga Zengin'in, takındığı tavırlar nedeniyle Başkan Fikret Orman'ı kızdırdığı ve bu yüzden devre arası kampına alınmadığı ortaya çıktı.

Akhisarspor forması giyen Zeki Yavru, kendisine küfreden bordo-mavili takımın taraftarlarına isyan etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası penaltı isyanında bulundu. Kocaman, "Fatih Terim'in dediği gibi, bu işler ayarlanıyor" şeklinde konuştu.

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Fatih Terim: Tüm maçları kazanıp şampiyon olacağız

Fatih Terim, şampiyonluk için kalan 10 maçı da kazanmak zorunda olduklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, bunu başaracak güçleri olduğunu söyledi.