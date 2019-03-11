Ersun Yanal: Hedef 27 puan

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Ligin son 9 haftasına girilirken hala alt sıralardan sıyrılamayan sarı-lacivertlilere Ersun Yanal da çare olamadı.
16. haftada takımın başına geçen 57 yaşındaki teknik adam, "İkinci yarının lideri olacağız" demişti. Ancak Yanal'ın tahmini tutmadı.
KÜMEDE KALMANIN ŞİFRESİ: 27 PUAN
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından hedef değiştiren tecrübeli teknik adam, kalan 9 haftada 27 puan toplayacaklarını söyledi.
Oyuncularıyla bir toplantı yapan Yanal, "Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının ikinci yarılarında ortaya koyduğumuz performansı devam ettirirsek, kalan 9 haftada 27 puan toplayabiliriz" dedi.