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Ersun Yanal: Hedef 27 puan

Göreve ilk geldiğinde "ikinci yarının lideri olacağız" diyen Ersun Yanal, alınan kötü sonuçların ardından hedef değiştirdi. Yanal, "9 maçta 27 puan alacağız" dedi.

Ersun Yanal: Hedef 27 puan
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Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Ligin son 9 haftasına girilirken hala alt sıralardan sıyrılamayan sarı-lacivertlilere Ersun Yanal da çare olamadı.

16. haftada takımın başına geçen 57 yaşındaki teknik adam, "İkinci yarının lideri olacağız" demişti. Ancak Yanal'ın tahmini tutmadı. 

KÜMEDE KALMANIN ŞİFRESİ: 27 PUAN

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından hedef değiştiren tecrübeli teknik adam, kalan 9 haftada 27 puan toplayacaklarını söyledi.

Oyuncularıyla bir toplantı yapan Yanal, "Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının ikinci yarılarında ortaya koyduğumuz performansı devam ettirirsek, kalan 9 haftada 27 puan toplayabiliriz" dedi.

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