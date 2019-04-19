Ersun Yanal: Hedefimiz 6 maçta 18 puan

Sarı-lacivertli ekibin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, iddialı açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de geldiği günden beri beklenen performansı gösteremeyen Yanal, kalan 6 maçlarını da kazanacaklarını söyledi.

HEDEF 6'DA 6 YAPMAK

Bu sezon kötü bir performans sergilediklerini söyleyen Yanal şöyle konuştu: "Taraftarlarımız bu sezon bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara iyi bir sezon yaşatamadık, en azından kalan 6 maçı kazanarak taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz. Bunu başaracağız."

56 yaşındaki hoca, "Kalan 6 maçı kazanarak taraftarlarımıza gelecek sezon için umut vermeliyiz. 6 maçta 18 puan yapıp ligi en iyi yerde bitirmekten başka çaremiz yok" şeklinde konuştu.

Ersun Yanal, Ankaragücü maçından önce 8'de 8, Galatasaray derbisinden önce ise 7'de 7 yapacaklarını iddia etmişti. Ancak sarı-lacivertliler 2 maçta da berabere kalmıştı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Bu sezon 14 deplasmanda yalnızca 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 7 yenilgi, 6 da beraberlik elde etti. Dış sahadaki son 3 puanını 16 Eylül 2018'de Konya'ya karşı alan Kanarya, daha sonra çıktığı 11 deplasmanda 5 yenilgi, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri yalnızca 10 kez havalandıran F.Bahçe, kalesinde ise 10 gol gördü.



