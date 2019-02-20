Ersun Yanal: İki maçı da kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında Zenit ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İKİ TAKIMIN DA GÜÇLÜ YÖNLERİ VAR

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hem bizim hem Zenit'in güçlü yönleri var. İki takım da güçlü yönlerine birbirine kabul ettirmeye çalışacak. Eşleşmenin birinci devresini 1-0 önde tamamladık. Bu avantajı korumak ve rakibin güçlü yönlerini engelleyip kendi güçlü yönlerimizi kabul ettirmek istiyoruz."





İKİ MAÇI DA İSTERİM

'Beşiktaş maçı mı daha önemli Zenit maç mı' sorusuna Yanal: "İkisi de. Ayırma şansımız yok ki. İki maç da bizim için çok önemli maçlar."





MAÇLARI KAZANMALIYIZ

"Fenerbahçe'nin durumunun konuşulması şu an gereksiz. Lige kötü başlandı evet, yeni bir yönetim ve yeni bir takım vardı ama şu anda bulunduğumuz yer daha önemli. 11 maçlık performansımızla da sadece bugünü konuşuyoruz ve bir an önce önümüze bakıp maçları kazanmalıyız."





"SLIMANI'Yİ OYNATMAYACAĞIM, FORVET AYEW"

"Gücünü kanıtlamış iki stoperimiz var. Sadık ve Skrtel. Uzun zamandır oynamayan ama kalitesi belli olan Şener var. Bu maçları oynayabilecek oyuncu bunlar. Slimani'yi kullanmakta bazı tereddütlerimiz var, büyük ihtimalle de kullanmayacağım. Ayew ilk 11'de oynayacak. Forvet pozisyonuna alışık bir oyuncu. Valbuena sakat zaten, buraya gelmedi. Derbi maçına yetiştirmeye çalışıyoruz."