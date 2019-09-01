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Ersun Yanal ile Ünal Karaman'ın maç taktikleri

Bu akşam Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde teknik adamların taktikleri belli oldu. Ersun Yanal baskıyla erken gol, Ünal Karaman ise pas oyunuyla galibiyet hedefliyor.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal ile Ünal Karaman'ın maç taktikleri
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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler 22 yıllık geleneği sürdürmek, bordo-mavililer ise galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkacak.

ERSUN YANAL'IN TAKTİĞİ ÖNDE BASKI

Kadıköy'de taraftarın büyük desteğini alarak önde baskı kurmaları gerektiğini dile getiren Ersun Yanal, "Maça önde presle coşkulu başlayalım. Taraftarı arkamıza alıp erken gol bulursak, Trabzonspor çözülür. Kazanmamız kolay olur" şeklinde konuştu.

TRABZON'DA PAROLA PAS OYUNU

Bordo-mavili ekibin deneyimli hocası Ünal Karaman, rakibin maça baskılı başlayacağından emin. Oyuncularıyla toplantı yapan Karaman, "Sakin kalalım ve pas oyunundan taviz vermeyelim. Kazanmamızın tek yolu bu" ifadelerini kullandı.

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