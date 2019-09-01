Ersun Yanal ile Ünal Karaman'ın maç taktikleri

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler 22 yıllık geleneği sürdürmek, bordo-mavililer ise galibiyet hasretini bitirmek için sahaya çıkacak.
ERSUN YANAL'IN TAKTİĞİ ÖNDE BASKI
Kadıköy'de taraftarın büyük desteğini alarak önde baskı kurmaları gerektiğini dile getiren Ersun Yanal, "Maça önde presle coşkulu başlayalım. Taraftarı arkamıza alıp erken gol bulursak, Trabzonspor çözülür. Kazanmamız kolay olur" şeklinde konuştu.
TRABZON'DA PAROLA PAS OYUNU
Bordo-mavili ekibin deneyimli hocası Ünal Karaman, rakibin maça baskılı başlayacağından emin. Oyuncularıyla toplantı yapan Karaman, "Sakin kalalım ve pas oyunundan taviz vermeyelim. Kazanmamızın tek yolu bu" ifadelerini kullandı.