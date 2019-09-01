Ersun Yanal ile Ünal Karaman'ın maç taktikleri Bu akşam Kadıköy'de oynanacak maç öncesinde teknik adamların taktikleri belli oldu. Ersun Yanal baskıyla erken gol, Ünal Karaman ise pas oyunuyla galibiyet hedefliyor. 01.09.2019 - 10:01 | Haber Merkezi