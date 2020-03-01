F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilen, dün ise Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

KARŞILIKLI OLARAK ANLAŞILDI

Sarı-lacivertli yönetim, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yanal, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında son kez takımının başında olacak.

İşte yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir. Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır. Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ





TARAFTAR GETİRDİ, TARAFTAR GÖNDERDİ

Taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine göreve getirilen 56 yaşındaki teknik adam, derbi sonrası yine aynı taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.

Böylece Ersun Yanal tribünlerin desteğiyle gelip yine tribünlerin protestolarıyla gitmiş oldu.