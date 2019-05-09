Ersun Yanal ilk transfer listesini yönetime verdi

Her fırsatta gelecek sezon şampiyon olacaklarını dile getiren Ersun Yanal, hedefe ulaşabilmek için düşük olan yerli kalitesinin artırılmasını istedi.

Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro planlaması içinde olan sarı-lacivertliler ileriki sezonlarda uygulamaya geçmesi planlanan yabancı sınırlaması sebebiyle yerli pazarına ağırlık verdi.

LİSTEDE 4 YERLİ İSİM VAR

Teknik direktör Ersun Yanal da şimdiden yönetime alternatifli bir liste sundu. Peki listede kimler var?

Sivasspor'un milli futbolcusu Emre Kılınç, Başakşehir'in yetenekli ismi İrfan Can Kahveci, Leicester City'deki temsilcimiz Çağlar Söyüncü ve Eskişehirspor'un genç orta sahası Mehmet Özcan.





YABANCIDA İLK HEDEF LAMPROU

Yerli pazarında isimler şekillenirken yabancı konusunda da araştırmalar ve ön görüşmeler devam ediyor.

Kanarya, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında kiralık olarak forma giyen PAOK'un sol kanat oyuncusu Lazaros Lamprou ile ilgileniyor.

Anderlecht, Club Brugge ve Sporting Lizbon'un da ilgilendiği sol kanat oyuncusu Hollanda liginde 24 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Yönetim, 21 yaşında olan ve PAOK ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Lamprou'yu transfer etmek için elini çabuk tutacak. Bu bağlamda sportif direktör Comolli de PAOK Kulübü ve oyuncunun menajeriyle temasa geçti.