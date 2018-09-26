Ersun Yanal İstanbul'da

Tatil yaptığı Muğla Dalaman'dan İstanbul'a gelen Ersun Yanal, Fenerbahçe taraftarını bekleyişe soktu.
TRİBÜNLER ONU İSTİYOR
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, istikrarsız performansına devam ediyor. Cocu'dan memnun olmayan sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş maçına Ersun Yanal pankartlarıyla geldi.
1-1'lik biten karşılaşma sonrası binlerce Fenerbahçeli, Ersun Yanal tezahüratlarında bulundu.
Basında büyük yankı uyandıran Fenerbahçe taraftarının isteği sonrası Ersun Yanal'ın İstanbul'a gelmesi, taraftarları heyecanlandırdı.