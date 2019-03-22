Ersun Yanal isterse Volkan kalacak

Sezon başında Fenerbahçe'yle 1 yıllığına sözleşme imzalayan Volkan Demirel, kontratının uzatılmasını istiyor.

ALİ KOÇ KALSIN DİYOR

Başkan Ali Koç'un önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istediği tecrübeli kaleci için teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve "Bu takımda Volkan gibi dinamiklerimizi bilen birine ihtiyacımız var ancak son karar sizin hocam" dediği ifade edildi.

1 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM

Fenerbahçe kariyeri için Ersun Yanal'ın kararını bekleyecek olan Volkan Demirel ise, "Bir sezon daha oynamak ve daha sonra kariyerime Fenerbahçe'de başka görevlerde devam etmek istiyorum" dedi.