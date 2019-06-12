Ersun Yanal: İstifa etmiyorum

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

"YÖNETİMLE ARAMDA SIKINTI YOK"

İstediği transferlerin yapılmadığına dair çıkan söylemlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Yanal, HaberTürk gazetesine şu açıklamayı yaptı, "Bahsedilen iddialar nereden çıkıyor anlamıyorum. Böyle bir sıkıntı yok. Yazışmalar yapıldı. Ben listemi 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra şeklinde verdim. Zaten ortada henüz bir transfer yok. Yani nasıl benim istemediğim adamlar alınmış olabilir? Daha ortada bir şey yok. Çalışmalar sürüyor. Transfer konusunda bir sorun yok. Bu konuda kimseye verdiğim bir demeç de yok. Çalışmalarımız yönetimle uyumlu bir şekilde devam ediyor."





Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kısa bir süreliğine tatile çıktığı öğrenildi. Yanal'ın tatilin ardından çalışmalara hız vereceği kaydedildi.