Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
Kruse'nin penaltısıyla 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, Donk, Falcao ve Onyekuru'nun gollerine engel olamayınca sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Maç sonu taraftarlar tarafından istifaya davet edilen teknik direktör Ersun Yanal, görevi bırakmadığını söyledi.
"HAKEM BİZİ BİÇTİ"
Gazeteci Tayfun Bayındır'a konuşan Yanal, "İstifam söz konusu değil. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün sahada hakem bizi adeta biçti." dedi.