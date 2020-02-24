Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu N'Koudou, Trabzonspor maçı sonrası çok üzüldüğünü söyledi. 25 yaşındaki oyuncu, ayrıca Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı.

Protokol tribününden taraftarların üzerine atlayan Ali Koç, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu.

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Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi

Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan'ın, tam 6 kere "Böyle bir şey olabilir mi?" demesi sosyal medyada çok konuşuldu.