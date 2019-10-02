Ersun Yanal, Jailson'a övgüler yağdırdı

Elinde Adil Rami, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar gibi stoperler olmasına rağmen defansta Jailson'u oynatan Ersun Yanal, Brezilyalı futbolcuya olan güvenini bir kez daha dile getirdi.

Ligde oynanan 6 maçta birçok kez hata yapmasına rağmen 24 yaşındaki futbolcuyu sahaya sürmeye devam eden Yanal, gelen eleştirilere cevap verdi.

"50 MİLYON EURO EDER"

Tecrübeli teknik adam, "Jalison'un hava hakimiyeti ve pozisyon bilgisi olsa zaten 50 milyon euro eder" dedi.

57 yaşındaki teknik adam bu sözleriyle, büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami'nin bir süre daha yedek oturacağını belirtmiş oldu.