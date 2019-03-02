Ersun Yanal: Kadıköy'de gelenek devam edecek

Rizespor ikinci yarının en iyi çıkış yapan ekiplerinden olsa da Fenerbahçe, tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

Beşiktaş karşısında önemli bir reaksiyon gösterdiklerini hatırlatan teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına "Bu şekilde ilerlemek bize yakışmıyor. Artık seri yakalamamız şart" dedi ve dört haftalık hedef koydu. Rize maçıyla çıkışa geçmeleri gerektiğini vurgulayan Yanal "Derbinin ikinci yarısındaki performansı sergilememiz halinde kimse karşımızda duramaz" derken, Rize, Başakşehir, Sivas ve A.Gücü maçlarından 12 puan istediğini söyledi.

Ersun Yanal "Zor ama imkansız değil" derken "Ligde zayıf takım, kolay maç yok. Kazanmak için savaşmak zorundasınız. Bunu başarmak için gereken her şeye fazlasıyla sahipsiniz" sözleriyle oyuncularına motive etti.

GELENEK DEVAM EDECEK

Yanal, dört haftalık serinin ardından Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacaklarını hatırlatırken "Bütün camianın sezon boyunca beklediği maça moralli çıkmak zorundayız. Yapmamız gereken ise son derece net. 20 senedir süren geleneği devam ettireceğiz" ifadesinde bulundu. Tecrübeli teknik adam "Evet hedeflerimizin çok uzağında olabiliriz. Ama Fenerbahçe lige yön veren takımdır. Maçlarımızı kazanarak ne kadar etkili olduğumuzu herkese hatırlatalım" diye konuştu.