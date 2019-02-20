Ersun Yanal: Kadıköy'deki futbol Rusya'da yeter

Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe, hayal kırıklığı içindeki camiaya Avrupa morali vermeyi hedefliyor.



Kadıköy'de 1-0 kazanılan maçın rövanşında Perşembe günü Zenit'e konuk olacak sarı-lacivertliler tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuruyor. Eşleşmeyi 180 dakikalık bir maç olarak tanımlayan teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına 1-0'a güvenmeyin uyarısı yaptı.



Avantajın kendilerinde olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca "Ancak buna güvenemeyiz. Orada da mutlaka bir gol bulmamız gerekiyor" ikazında bulundu. Zenit'in iç sahada etkili bir görüntü sergilediğine dikkat çeken Yanal, "Evinde kolay kaybetmeyen bir takımla oynayacağız. Ama Kadıköy'deki performansımızı sergilememiz hâlinde her şey kolay olacak. Tura yakın olan biziz. Kazanarak yola devam etmek istiyorum" sözleriyle oyuncularından galibiyet istedi.

KADIKÖY'DEKİ GİBİ

Kurmaylarıyla birlikte Zenit'in detaylı bir analizini çıkaran teknik direktör Ersun Yanal, özellikle kontra ataklar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.



Takım toplantısında görsel destekli anlatım yapan Yanal, ayağa garanti paslarla oyun kontrolünü sağlamaları gerektiğini belirtirken savunmada eksik yakalanmanın pahalıya patlayacağının da altını çizdi. "Taktik disiplinden taviz vermeden, takım kurgusunu koruyarak mücadele etmeliyiz" diyen Ersun hoca, Marchisio, Mak ve Driussi'yi dikkat edilmesi gereken isimler olarak belirledi.



Moses, Ayew ve Valbuena'dan topla fazla oynamadan direkt kaleye yönelmelerini isteyen Yanal, stoperlere de duran toplarda gol arama talimatı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular da kendi aralarında bir toplantı yaparak tur için yemin etti.

KİLİDİ KANATLAR AÇACAK

Zenit deplasmanında tur arayacak Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kozları Moses, Ayew ve Valbuena olacak. Teknik kapasitesi yüksek, süratli oyuncularına güvenen Yanal, Rus ekibini kanatlardan vuracak.