Ersun Yanal kadroya neşteri vuruyor

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın devre arası için yönetime şok bir rapor sunduğu ileri sürüldü.

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Buna göre Yanal’ın geçen sezonun devre arasında Yeni Malatya’dan transfer edilen Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra TFF’ye gönderilen kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici, sağ bek Maurico Isla ve 10 numara Miha Zajc’ın biletini kestiği öğrenildi.

Yönetimin dört futbolcudan kendilerine kulüp bulması için talimat verdiği belirtiliyor.

SAVUNMA VE FORVETE TRANSFER İSTİYOR

Bu arada Ersun Yanal’ın devre arasında savunma ve kanatlara takviye de istediği ifade ediliyor.

Zanka, Rami ve Jailson üçlüsünden de istediği verimi alamayan tecrübeli hoca, bu bölgeye en az 1 oyuncu alınması istedi.

Kanat oyunlarındaki yetersizliğin farkında olan Ersun Yanal, yine bu bölge için de hızlı bir oyuncu isteğini yönetime iletti.