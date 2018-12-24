Ersun Yanal: Kazanmak zorundayız

Ersun Yanal'la umut dolu bir sayfa açan F.Bahçe'de hedef devre arasına moralli girmek.

"TEK EKSİĞİMİZ ÖZGÜVEN"

Erzurum karşılaşmasında beklenmedik puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, ligin flaş ekiplerinden Antalya'yı evinde devirerek 4 haftalık galibiyet hasretine nokta koymak istiyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, oyuncularıyla bir toplantı yapan Yanal, "Erzurum maçının ilk yarısındaki mücadele ve coşku bizim kalan karşılaşmalardaki formatımızın temelini oluşturacak. Bunun süresini ve temposunu artırarak, savaşarak yola devam etmemiz gerek. Tek eksiğimiz özgüven" ifadelerini kullandı.

SİZ İNANIN YETER

Devre arasına kazanarak girmelerinin önemine vurgu yapan tecrübeli hoca, "Sıkıntılı süreci birlik olarak aşacağız" derken, "Giresun'da birçok doğru yaptık ama yeterli değil. Çok daha fazlasını başarabiliriz, yapacağız da" sözleriyle takıma duyduğu güveni dile getirdi.

"F.Bahçe her zaman kazanmak için oynar" ifadesiyle tempolu hücumlar istediğini belirten Yanal, "Bizi destekleyen milyonlara özlenen F.Bahçe'yi göstermeye mecburuz" şeklinde konuştu.