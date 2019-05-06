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Ersun Yanal: Kefeni yırttık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa galibiyetiyle rahatladıklarını ve küme düşme ihtimallerinin kalmadığını belirtti.

Ersun Yanal: Kefeni yırttık
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve 8 ay sonra dış saha galibiyeti aldı.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, alınan bu galibiyetle rahatladı. Sürekli düşme hattı potasında olan sarı-lacivertliler, uzun süre sonra gelen 3 puan kendilerini puan cetvelinde 12. sıraya attı.

YANAL COMOLLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşek son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BU SEZON KEFENİ YIRTTIK

Bu sezonu tamamladıklarını belirten Yanal "Bu sezon Süper Lig'de kefeni yırttık, küme düşme problemimiz ortada kalmadı. Artık önümüze bakıp, gelecek sezona hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 37 puanla 12. sırada bulunan sarı-lacivertliler kalan 3 maçından da en iyi sonuçla ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:

Fenerbahçe - Akhisarspor
BB Erzurumspor - Fenerbahçe (D)
Fenerbahçe - Antalyaspor 

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