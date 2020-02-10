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Ersun Yanal: Kenetleneceğiz

Alanyaspor maçında yaşananların ardından bir toplanyı yapan Ersun Yanal, "Sarılıp kenetleneceğiz" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal: Kenetleneceğiz
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Hakem tartışmalarının çok olduğu Alanyaspor maçının ardından motivasyonu düşen takımı ayağa kaldırmak için çalışmalar yapan teknik direktör Ersun Yanal, antrenman öncesi bir konuşma yaptı.

"SARILIP KENETLENECEĞİZ"

Rekabetin eşit şartlarda olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Eşit şartlarda dövüşmediğimizin farkındayız. Sarılıp kenetleneceğiz." diyerek, oyuncularına moral vermeye çalıştı.

FERDİ VE DENİZ 11'E

Öte yandan Rodrigues ve Tolga Ciğerci'nin performansından memnun kalmayan Yanal'ın, kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.

58 yaşındaki hocanın, Ankaragücü mücadelesinde Deniz Türüç ile Ferdi Kadıoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

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