Ersun Yanal: Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmez

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe şampiyon olma hesapları yapan Başakşehir’e meydan okudu.

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Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, hiç kimseden çekinmediklerini söylerken, lidere meydan okudu. “Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar” diyen Yanal “Bu sezon zirveden uzak kaldık. Ama kimliğimizi koruyoruz. Eğer biz olamıyorsak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Çıkıp camiamıza yakışan bir mücadele sergileyeceğiz. Temiz bir oyunla, kazanmak için bütün gücümüzle savaşacağız” ifadesinde bulundu.

BAŞAKŞEHİR'İ YENECEĞİZ

Ersun Hoca “Fenerbahçe her zaman böyleydi, böyle de devam edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Başakşehir’i de yeneceğiz. Bunu başarmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

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Rize’nin ardından Başakşehir’i de devirerek çıkışı sürdürmek isteyen Ersun Yanal, zaferi getirecek planını da oyuncularına detaylı bir şekilde anlattı.

Başakşehir’in ayağa paslarla rakibi yorup dengesini bozarak sonuca gittiğini vurgulayan Yanal “Buna izin vermeyeceğiz. Yüksek şarjlı presle orta saha üstünlüğünü ele geçirip ezberlerini bozacağız. Onlara kendi oyunumuzu kabul ettireceğiz” dedi.

Rakibin pas trafiğini durdurup bloklar arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefleyen Yanal, skor üstünlüğünü ise kanat organizasyonlarıyla ele geçirmeyi planlıyor.

Moses, Valbuena, Mehmet Ekici ve Soldado’yu özel olarak hazırlayan tecrübeli teknik adam, Başakşehir’i sahasına hapsedip nefes aldırmadan saf dışı bırakmak istiyor.