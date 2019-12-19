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Eray Cömert 35 metreden harika bir gol attı

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1 Ersun Yanal, Kruse'yi yedeğe çekiyor Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri belirlemeye başladı.

2 El Clasico'nun eski tadı kalmadı Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından oynanan bütün El Clasico'lar, futbolseverleri tatmin etmedi.

3 Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü Tuzlaspor-Galatasaray maçında çıkan olayların görüntüleri yayınlandı. Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın Muslera'ya el hareketi yaptığı, bir Galatasaray çalışanın ise Gökhan'a kafa attığı görülüyor.

4 Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü İtalya Birinci Lig'inin 17. haftasında Sampdoria ile karşılaşan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, yine sınırları zorlayan bir gole imza attı.

5 El Clasico'da 17 yıl sonra gol sesi çıkmadı İspanya La Liga'nın 17. haftasında şiddet olayları nedeniyle ertelenen dev maçta Barcelona ile Real Madrid, Nou Camp'ta golsüz berabere kaldı.

6 Fenerbahçe kupada rahat turladı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Fenerbahçe, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek tur atladı.

7 Mehmet Sepil'den harcama limiti açıklaması Göztepe'nin ve Kulüpler Birliği'nin başkanlığını yürüten Mehmet Sepil, diğer kulüplerle yaptığı görüşmeler sonucu harcama limitlerinin düşürülmesiyle ilgili TFF'yle görüşeceğini söyledi.

8 Avrupa'da en çok oyuncusu olan 20 ülke Avrupa'da en çok gurbetçi futbolcuya sahip ülkeler açıklandı. İşte o liste...

9 İngiliz basını Ndiaye'yi Trabzon'a yazdı İngiliz basını, bonservisi İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de olan eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'nin devre arasında Trabzonspor'a transfer olacağını öne sürdü.