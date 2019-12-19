Ersun Yanal, Kruse'yi yedeğe çekiyor

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak olan iki ezeli rakip, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.
KRUSE KULÜBEYE ÇEKİLİYOR
Ev sahibi ekipte 3-1 kaybedilen Sivasspor maçında beklentileri karşılayamayan Max Kruse'nin bu hafta yedek kulübesine çekileceği öğrenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Deniz Türüç'ün performansından memnun olduğu ve Kruse'nin yerine bu oyuncuyu kullanabileceği ifade edildi.
Ayrıca 2 maç ceza alması beklenen Rodrigues'in yerine ise Tolga Ciğerci'nin oynaması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA RUİZ BELİRSİZ
Konuk takım Beşiktaş'ta ise sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Ruiz'in kadroya alınıp alınmayacağı maç günü belli olacak.
Yine sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan N'Koudou'nun ise derbide oynayamayacağı öğrenildi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Jailson (Zanka), Isla, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Vedat Muriç
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner, Diaby, Ljajic, Burak