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Ersun Yanal kulüp çalışanlarını idmandan uzaklaştırdı

Cumartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı tesislerden uzaklaştırdı.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal kulüp çalışanlarını idmandan uzaklaştırdı
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Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor. 

Dünkü antrenmanın bir bölümü basına açık şekilde yapıldı.

Ancak sonrasında Samandıra Tesislerinde kapılar dış dünyaya kapandı.

KULÜP ÇALIŞANLARI BİLE UZAKLAŞTIRILDI

Ersun Yanal, antrenmanın diğer bölümünde kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı sahadan uzaklaştırdı. 

Teknik ekip ve oyuncular dışında sadece idari menacer Volkan Ballı ile sportif direktör Damien Comolli kaldı.

ANTRENMANI KAYDA ALDIRDI

Ersun Yanal'ın bu kadar dikkatli davranmasının nedeni, antrenmanın bir bölümünde Galatasaray galibiyeti için strateji uygulayacak olmasıydı.

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda sahaya yansıtacağı taktiğin denemesini yaptırdı. Yanal’ın bir yardımcısı da antrenmanı kameraya aldı. Çalışma sonunda buradaki görüntüler izlenerek, hatalar tespit edildi.

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