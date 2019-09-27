Ersun Yanal kulüp çalışanlarını idmandan uzaklaştırdı

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor.
Dünkü antrenmanın bir bölümü basına açık şekilde yapıldı.
Ancak sonrasında Samandıra Tesislerinde kapılar dış dünyaya kapandı.
KULÜP ÇALIŞANLARI BİLE UZAKLAŞTIRILDI
Ersun Yanal, antrenmanın diğer bölümünde kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı sahadan uzaklaştırdı.
Teknik ekip ve oyuncular dışında sadece idari menacer Volkan Ballı ile sportif direktör Damien Comolli kaldı.
ANTRENMANI KAYDA ALDIRDI
Ersun Yanal'ın bu kadar dikkatli davranmasının nedeni, antrenmanın bir bölümünde Galatasaray galibiyeti için strateji uygulayacak olmasıydı.
Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda sahaya yansıtacağı taktiğin denemesini yaptırdı. Yanal’ın bir yardımcısı da antrenmanı kameraya aldı. Çalışma sonunda buradaki görüntüler izlenerek, hatalar tespit edildi.