1 Galatasaray Adebayor'un peşinde Ocak ayında mutlaka bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Başakşehirli Adebayor'un peşinde düştü. Fatih Terim'in dün ilk kez bu konuyu Başkan Göksel Gümüşdağ'a açtığı öğrenildi.

2 Ersun Yanal'ın ilk isteği Tolgay Arslan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın transfer edilmesini istedi. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı planlıyor.

3 VAR golü iptal edince BJK TV spikerinin tepkisi Dorukhan'ın Trabzonspor maçında attığı gol sonrası, BJK TV spikeri kendinden geçti. Ancak VAR kontrolünün ardından gol iptal edilince, stüdyoda yüzler asıldı.

4 Ersun Yanal kuralları Sezon başından bu yana disiplin sorunu yaşanan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal ipleri eline aldı. Futbolcularla görüşen Yanal, "Antrenmandan sonra gitmek yok, akşama kadar tesislerde kalacaksınız" dedi.

5 3 büyükler zirvenin gerisinde kaldı Süper Lig'in ilk yarısı önümüzdeki hafta sona erecek. Sezon başında şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen 3 büyükler, şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.

6 Şenol Güneş: Yıldırım Demirören'le görüştüm Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşme nedenini açıkladı. Güneş, "Konu milli takım değil, İbrahim Seten'di" dedi.

7 Cengiz GS Store'a yapılan saldırı hakkında konuştu Mustafa Cengiz, GS Store'a yapılan saldırı sonrası Trabzonsporlu taraftarları sert bir dille eleştirdi. Başkan, "G.Saray'ı sokağa dökmek istiyorlarsa bunu yapmasınlar, lütfen" dedi.

8 Uğurcan Çakır güven verdi Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleye geçti ve performansıyla göz doldurdu.

9 Dorukhan Toköz formanın hakkını veriyor Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta ortaya koyduğu mücadeleyle takımını ateşleyen isim oldu.