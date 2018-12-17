Ersun Yanal kuralları

Süper Lig'in 16. haftasında, sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Ersun Yanal ilk maçına çıkacak.
Oyuncularla sadece 2 gün antrenman yapma imkanı bulan tecrübeli teknik adam, bir toplantı yaparak isteklerini dile getirdi.
İŞÇİ GİBİ OLACAKSINIZ
56 yaşındaki teknik direktör, "10 saat çalışan bir işçi nasıl sabah gelip akşam çıkıyorsa, siz de öyle olacaksınız. Antrenmanda sonra hemen eve gitmek yok" diyerek oyuncularını uyardı.
Özellikle Cocu döneminde disiplin sorunlarıyla uğraşan sarı-lacivertli yönetim, Yanal'ın gelmesiyle birlikte rahat bir nefes alacak gibi görünüyor.